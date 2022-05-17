Российский off-price ритейлер запустил весенне-летнюю кампанию. На фоне приостановки деятельности многих брендов на отечественном модном рынке Familia привлекает покупателей широким ассортиментом европейских и американских марок.

Так, в лукбук попали джинсы свободного кроя с заниженной талией, тренчи, oversize жакеты сочных оттенков, удлиненные рубашки, летящие силуэты, вещи в клетку и с различными принтами.

С приходом весны всем хочется цвета и экспериментов. Не бойтесь сочетать и придумывать новые комплекты. В Familia представлены модели в ультрамодных цветах весенне-летнего сезона. Приглушенные нюдовые оттенки, такие как лазурный, лавандовый, нежно-розовый, мятный, так и насыщенные – глубокий синий, ягодный, зеленый.

В ассортименте большой выбор обуви и аксессуаров. Вы найдете и ультрамодные минималистичные балетки на тонкой подошве, и актуальные на все времена лодочки, элегантные босоножки, обувь на внушительной подошве, белую обувь и шпильки.

Завершат образ сдержанные классические модели сумок, тоуты, плетеные сумки в технике макраме и из соломы, с металлическими ручками, party bag для летних вечеринок и кросс-боди.

Весь ассортимент предлагается со скидками до 85% от изначальной цены.