4 декабря в стенах Музея современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге пройдет V Международный форум моды, который год объединяющий участников fashion-индустрии. Форум проходит под эгидой Минпромторга России и ежегодно в нем принимают участие представители власти, авторитетные российские и зарубежные специалисты в области моды, звездные дизайнеры из России и Европы, представители бизнеса и креативных индустрий.

Основной темой V Форума станет диджитализация и устойчивая мода. Первые проекты в дополненной реальности и e-commerce появились еще до пандемии, но новые условия подтолкнули эту сферу к стремительному развитию. Разработка и использование виртуальных примерочных, цифрового гардероба, других инноваций и диджитал-продуктов стало актуальным для большинства игроков в мире моды. Кроме того, многие бренды сегодня думают еще и о влиянии на окружающую среду и выбирают курс на устойчивость. Поколение Z выбирает бренды, готовые нести ответственность за все этапы производства и продажи своего товара: больше внимания уделяется качеству, устойчивости и этической ответственности. Актуальность теме диджитализации придает и сам формат Форума: второй год подряд он пройдет в режиме удаленного подключения к нему любого желающего, вне зависимости от его местоположения. Это позволяет не только участникам уже действующего fashion-сообщества понять, какие направления актуальны на данный момент, но и определиться молодым специалистам и начинающим дизайнерам в выборе профессиональной ниши.

В 2021 году к участию в Форуме приглашены спикеры из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Китая, Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные вопросы индустрии: почему fashion-бизнес больше не может игнорировать ESG-повестку; как русскому бренду попасть в поле зрения ключевых российских и международных байеров; что такое виртуальные примерочные и онлайн-сайзинг; как особенности потребления поколения Z влияют на индустрию уже сейчас; изменится ли будущее российского ресейла под влиянием эко-повестки и диджитализации рынка; как влияет климатический сдвиг на развитие лёгкой промышленности и моды. Также участники поднимут темы переработки старых предметов и украшений, 3D одежды, важности коллабораций и обсудят как начать готовиться к следующему этапу цифровой трансформации.

Помимо деловой программы на площадке музея Эрарта будет организовано два fashion-шоу «От классики к ее переосмыслению» и «Future».

Участие в Форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Получить подробную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте mfm.spb.ru.

Справка

Международный форум моды проходит в Санкт-Петербурге с 2017 года. По итогам проведения I Форума участники акцентировали внимание на том, что мероприятие стало стартовой площадкой для развития легкой промышленности и индустрии моды в России, а также выразили заинтересованность в его проведении на ежегодной основе. На Форуме эксперты fashion-индустрии из разных стран поднимают вопросы специфики обучения дизайнеров в ведущих зарубежных институтах, заключают с ними партнерства, а также обсуждают такие важные темы как будущее моды и развитие бизнеса в постэпидемиологическую эпоху.