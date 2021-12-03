Судя по всему, Эди Слиман не планирует возвращать Céline в расписание недель моды – второй год подряд он представляет свои коллекции в формате видео.

На этот раз показ снимали в Ницце. Продолжая тему дворцовых локаций, дизайнер выбрал для шоу отель Негреско на Английской набережной рядом с виллой Массена, пишет Elle.

Новая коллекция бренда получила говорящее название «Baie Des Angels» (Бухта ангелов). На фоне символа La Belle Époque модели ходили в бомберах, узких кожаных куртках и юбках, шелковых блузках с бантом. Эстетику «старого доброго» Céline воплощали свободные рубашки в полоску, тренчкоты и костюмы с широкими брюками, которые дизайнер повторяет из сезона в сезон.

В коллекции можно найти и усыпанные пайетками тренировочные костюмы, сияющие платья на тонких бретельках и брюки карго, которые даже в камуфляжной расцветке выглядят роскошно, отмечает Buro 24/7. Образы дополняли лодочки kitten heels, белые кеды на платформе, шляпы, высокие носки, широкие браслеты и узкие солнечные очки.