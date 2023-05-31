В продолжение мероприятий по ребрендингу, которые затронут обновление визуальной составляющей и подход к разработке дизайна коллекций, бренд Finn Flare выпустил коллаборацию с художницей Ксенией Драныш.

Для первой совместной коллекции было создано 3 изображения, каждое из которых содержит отсылки к ДНК бренда: нордические пейзажи передают красоту скандинавской природы, а абстракция на основе ключевых цветов бренда — синего и оранжевого — символизирует новое начало и открытость миру.

Принты с использованием авторских рисунков нанесены на белые футболки, которые выпущены ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Розничная цена изделий составляет 2999 рублей.

В дальнейшем Finn Flare планирует продолжать творческое взаимодействие с новым поколением художников и реализовывать проекты на стыке современного искусства, дизайна и моды.