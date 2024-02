В преддверии праздника First in Space представил коллекцию свитшот-тельняшек с аппликацией в виде сердца, на котором можно написать о своей любви, сообщает компания.

Сердце выполнено из однотонной белой ткани. Текстильный маркер входит в комплект вместе с инструкцией по применению.

Лимитированная коллекция «Нарисуй своё сердце» поступит в продажу 31 января на сайте First in Space и в офлайн-магазинах.

First in Space – бренд, основанный Полей Мещеряковой. Производство компании находится в России. Ежегодно First in Space выпускает две сезонные коллекции, каждая делится на несколько капсул. Все модели одежды выпускаются в размерах с 40-го по 54-й. Команда дизайнеров бренда постоянно работает над разработкой новых принтов и вариантов вышивки, которые составляют ДНК марки и никогда не повторяются.

Фотографии предоставлены компанией.