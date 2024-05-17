Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит в широкий прокат 3 октября 2024 года семейное фэнтези «Василиса и хранители времени».

Режиссером картины выступил Павел Лунгин. Главные роли исполнили Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков и Антон Рогачев.



За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. Битва добра со злом на фоне волшебной Москвы, современные реалии, мастерски вплетены в сказочный сюжет!

Продюсерами картины выступили Павел Лунгин и Евгений Панфилов. Авторы сценария - Павел Лунгин, Александр Лунгин при участии Анны Денисовой и Марии Сапрыкиной. Оператор-постановщик – Карим Имамиев.



“Мне всегда казалось, что в окружающем нас реальном мире действуют невидимые нам тайные волшебные силы. Не то, чтобы я верил в духов и эльфов, но все же… Поэтому в нашем фильме переплелись приметы современности - интернет, социальные сети и русская волшебная сказка”, - рассказал Павел Лунгин, режиссер и продюсер фильма.

“Уже этой осенью на российские экраны выходит фэнтези для всей семьи “Василиса и хранители времени” с погружением в новый оригинальный мир. Картина сделана для сегодняшней самой широкой аудитории. Зрителей ждет невероятный актерский состав и уникальная сказочная история, которой нет аналогов”, - поделился Максим Рогальский, управляющий партнер кинопрокатной компании «Наше кино».