Бренд Ekonika выпустил новую летнюю коллекцию обуви и аксессуаров. В капсулу вошли босоножки, мюли с тонкими ремешками и перемычками между пальцами, слингбэки на каблуке и выразительные шпильки.

В зависимости от стиля и фасона они могут составить пару повседневному образу, подчеркнуть деловой гардероб без строгого дресс-кода или стать гармоничным дополнением к пляжному комплекту. В этом сезоне команда дизайнеров Ekonika сосредоточилась на аксессуарах со анималистичными принтами, нежных пастельных тонах, дениме, оттенках коричневого, велюровых фактурах и сочетаниях текстиля и кожи.

Для спортивной капсулы дизайнеры сделали акцент на винтажных эффектах и настоящих ретрокедах. Некоторые модели были дополнены ворсистым спилком и кожей с эффектом кракелюра. Среди аксессуаров - ремни, шарфы, панамы, широкополые шляпы, солнцезащитные очки, украшения в виде колье, браслетов, колец, а также заколки и повязки на голову.

Ekonika — модная сеть обуви и аксессуаров. Самый широкий выбор трендов, чтобы каждая женщина могла проявить себя через свой образ. В коллекции всегда есть как эффектные трендовые решения, так и базовые варианты на каждый день — высокого качества на любой случай.

Фото предоставлены компанией.