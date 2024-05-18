Red September представил кампанию для своей коллекции весна-лето 2024 «Терапия». Съемки проходили в замке Château de Farcheville. Продюсером выступило агентство Hearhere, а автором фотографий - Ян Югай.

В этом сезоне бренд делает акцент на спокойствии и внимании к себе. Спокойствие и простота старинного замка контрастируют с детально проработанной одеждой, ярким небом и зелеными деревьями - с их приглушенными оттенками. Результат терапии заключается в том, что, подобно выбранному месту, люди в конечном итоге находят покой в организации себя.

Второй дроп «Терапии» уже доступна на сайте. С первой частью можно познакомиться на сайте и в салонах бренда.

Red September — high street fashion бренд, основанный Ольгой Васюковой в 2018 году. Независимая, ироничная и смелая марка работает вне гендера и создает свой собственный язык коммуникации через переосмысление культурно-символического кода. За плечами дизайнера — диплом отделения Fashion Design в Polimoda и инженера путей сообщения в Российском университете транспорта (МИИТ), поэтому в ее коллекциях всегда много сложно скроенных вещей с элементами деконструкции и реверсивной инженерии.

Отличительной чертой бренда стала работа с символами постсоветской контркультуры и их интерпретация: от визуальных цитат до силуэтов вещей, популярных в прошлые десятилетия.

Фото предоставлены компанией.