Charmstore выпустил летнюю коллекцию Inner Feelings. В коллекции представлены непринужденные пижамы, длинные расслабленные платья и легкие сарафаны из сетки, которые подчеркивают естественную красоту женщин и дарят им ощущение гармонии и легкости.

В коллекции использованы естественные природные оттенки, такие как мягкие зеленые и бежевые, чистые белые и розовые. Это подчеркивает идею о том, что природа - источник вдохновения и гармонии.

В качестве основного материала Inner feelings был выбран лен, как наиболее подходящая и комфортная ткань для этого сезона. Текстура льна не только привлекает к себе внимание, но и прекрасно дополняет все остальное.

Charmstore - бренд женской одежды с собственным производством в России, который был основан в 2018 году. В коллекциях можно найти найти стильную базовую одежду, собрав актуальные тренды, которые выполнены из высококачественных материалов. Основатель бренда - Фиоза, мимолетным тенденциям предпочитает создание лаконичного, долговечного и собственного стиля, и искренне желает помочь каждой девушке проявить себя.

Превыше всего на производстве Charmstore ценятся: любовь к своему делу и качество. Команда бренда искренне старается над разработкой изделий и главное правило: сделать изделие таким, каким бы сами его носили. Именно поэтому вся команда с радостью приобретает вещи нашего бренда.

Фото предоставлены компанией.