Твоя боль настоящая, даже если кто-то этого не понимает.

Остросоциальный бренд стритвира «Нате, носите» выпустил дроп в коллаборации с Сашей Сулим и Центром «Сёстры» в поддержку людей переживших сексуализированое насилие.

Этой коллекцией мы хотим подчеркнуть, что о насилии важно говорить открыто. Не замалчивать и табуировать, так как нормализуя разговор о недопустимости насилия мы даем пострадавшим возможность вернуть свой голос.

20% с коллаборации идут в поддержку центра «Сёстры».

В благотворительный дроп вошли две футболки и два браслета. На футболках надписи «Новая попытка» и «Живу в исторических событиях». Стоят они по 3600 рублей. Цена стальных браслетов — 3400 рублей.

Источник фото: «Нате, носите»