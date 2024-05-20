В коллекцию вошли хлопковые комплекты из рубашек с длинными и короткими рукавами и бермудами, макси-юбки и пляжные шорты, хлопковые плотные бермуды песочного цвета и легкие кимоно, а также белые хлопковые макси-юбки. Цветовая палитра коллекции варьируется от белоснежного до ярких природных оттенков - от дерева и насыщенно-глиняного до песка и гальки.

В трикотажной линии представлены универсальные топы молочного и белого цветов, футболки с длинными рукавами из хлопка высокой плотности, а также длинные комплекты из топов и юбок-макси, которые можно сочетать с другими трикотажными изделиями или а также с подвеской-сувениром из керамики, имитирующим гальку – ещё одним акцентом летней коллекции от 5 o’Coat. Такую подвеску с кастомизацией заглавной буквы из латинского алфавита в форме линий, созданных природой, доступна для заказа у бренда. Для съемки были использованы камни и кораллы из личной коллекции Екатерины Еренковой (Shelk), которая выступила стилистом кампании.

5 o'Coat - российский бренд, основанный в Москве в 2017 году. ДНК бренда - классические пальто и брючные костюмы из натуральных и качественных материалов. Имея собственную мастерскую и производство, компания разрабатывает новые модели и отшивает экспериментальные образцы и партии. 5'o'Coat отличает широкий размерный ряд.

Фото предоставлены компанией.