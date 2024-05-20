Сеть салонов нижнего белья Estelle Adony представила новую коллекцию купальников в своем флагманском бутике в ГУМе. В магазине представлены модели Gottex, SHAN, Lise Charmel, Antigel, Melissa Odabash, Chantelle, Sorbet Island, G.A. Paladini, Maryan Mehlhorn, Pin-Up Stars, marlies|dekkers, I.D. Sarrieri, Max Mara, Oryades, LIVY, Watercult и многих других марок.

Цветовая палитра окрашена в зеленые, коричневые, красно-оранжевые и природные цвета, напоминающие океанские волны. Выделяются цветочные, животные и этнические узоры, среди которых наиболее заметны восточная мозаика, пейсли и икат. Хитом этого сезона стали размытые, многоцветные акварельные принты.

Что касается инноваций, то особого упоминания заслуживают универсальные купальники из высокотехнологичных тканей. Они доступны в большинстве размеров. В бутике также представлены винтажные модели, в том числе ажурные летние платья и туники, детали макраме, рельефные и флокированные ткани.

Фото предоставлены компанией.