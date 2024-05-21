Стилист Алексей Сукарев, имеющий многолетний опыт работы, делится своими знаниями о моде с клиентами Ozon, давая рекомендации, обсуждая модные категории и составляя подборку актуальных образов. Также Ozon проводит мастер-классы на онлайн- и оффлайн-мероприятиях, сообщается в пресс-релизе компании.

Подборки «Выбор стилиста» от Алексея Сукарева доступны в приложении и на сайте Маркетплейса.. Это готовые образы, которые можно купить целиком на Ozon – в категориях одежды, обуви и аксессуаров, а также в разделе Ozon Fashion. Ассортимент регулярно обновляется в зависимости от сезона и спроса аудитории на продукт.

Ранее Алексей Сухарев был шеф-редактором программы «Модный приговор» на Первом канале, а сейчас — автор и ведущий YouTube-канала «Модный подкаст», консультант по стилю многих российских телеканалов, и лектор в MSU Fashion Industry.

«Мода — индивидуальна, а лучшие образы — те, что подбираются под психотип и характер человека. Среди ассортимента Ozon можно найти всё: от базовых вещей до самых трендовых и оригинальных предметов гардероба. И всё это по доступной цене. Наша задача — помочь покупательницам с выбором самых актуальных позиций. Именно эта идея лежит в основе нашего сотрудничества», — рассказал Алексей Сухарев.

«Ассортимент в категории Fashion становится всё больше месяц к месяцу. Только за последние полгода он вырос на 16%. И самое главное — категория Fashion пользуется спросом, одежда и обувь активно продаются на Ozon. Уже сейчас Ozon занимает второе место среди онлайн-площадок в категории Fashion. Одежду, обувь и аксессуары продают уже более 180 тыс. предпринимателей и брендов — в 2024 году мы планируем расширить их число ещё в 1,5 раза», — отметил Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса Fashion, Ozon.

В этом году Ozon делает фокус на женскую аудиторию и инвестирует более трёх миллиардов рублей в продвижение женских товарных категорий, включая Fashion.

Источник фото: Ozon