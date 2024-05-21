Российский бренд одежды Gloria Jeans (GJ) выпустил вторую часть своей масштабной рекламной кампании«GJ: Новая история известного бренда» с участием супермодели Ирины Шейк. Летняя рекламная кампания, снятая на золотых солнечных пляжах Тихоокеанского побережья, вдохновлена ​​красотой природных текстур и насыщенными цветами летней коллекции GJ.

Летний эпизод стартовал 16 мая во всех крупных городах России. Рекламная кампания появилась в Интернете, на телевидении и в наружных СМИ.. Кампания включает в себя медиафасады на видных городских территориях, рекламные щиты для водителей, городские форматы для пешеходов, экраны в университетах, отделениях почты России и станциях метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, агитационные материалы используются при оформлении магазинов GJ. Они используются в оформлении манекенов во входных зонах ключевых магазинов сети в виде летней коллекции, в том числе из видео с Ириной Шейк.

Напомним, что 10 апреля бренд запустил первый эпизод кампании «GJ: Новая история известного бренда», которая будет состоять из трех роликов. Три эпизода — части одной большой истории, которые сопровождают запуск новых сезонов GJ в модной индустрии SS'24 и FW'24: весну, лето и осень. Кампания нацелена рассказать о трансформации бренда из семейного в бренд для каждого и подчеркнуть фокус на качестве продукта».

Фото предоставлены компанией.