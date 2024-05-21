17 мая бренд нейрокосметики и клеточного питания NanoAsia устроил праздник для своих любимых друзей. Торжество прошло в новом московском ресторане Kostér Сити – всех гостей лично встречала и приветствовала основательница бренда Кира Сорокина.

Для гостей была приготовлена интересная музыкально-развлекательная программа, а шеф-повар гастро-площадки Kostér Сити удивил всех вкусным меню. Этот новый ресторан в самом сердце Москвы – проект ресторанного холдинга ВСА. И он открылся прекрасным праздником Nanoasia! Команда во главе с Кареном Мелконяном устроила настоящий «взрыв вкусов» – авторские блюда средиземноморской кухни, оригинальные коктейли, мясные изыски на гриле. Гости оценили и нетривиальное расположение заведения – Воздвиженка 9/5, пять минут от Кремля – и обаятельный незамысловатый интерьер ресторанного зала в классическом стиле с элементами игривого модерна.

Конечно, не обошлось без сладкого! Следуя вкусам гостей и трендам здорового питания, специально для Kostér Сити Кира Сорокина разработала уникальный десерт, который представлен в меню ресторана. Безглютеновый белковый нано-десерт из белого шоколада, сливок, маракуйи, свежей клубники, белка, апельсиновой цедры и апельсинового сока вызвал настоящий фурор. Ведь этим десертом можно наслаждаться без какого бы то ни было вреда для фигуры.

Бренд Nanoasia активно занимается разработкой и продвижением в России и других странах нано- и биотехнологий, создавая высокоэффективные косметические средства как альтернативу «уколам красоты» и пластическим операциям. За девять лет работы компания представила более 50 уникальных продуктов для профессионального и домашнего ухода за кожей лица и тела.

Гарантированное высокое качество косметики Nanoasia ценят те, кто хочет получать максимальный результат при минимальных затратах времени. В том числе и звёзды, которые постоянно пользуются этой продукцией. Поэтому неудивительно, что на вечере в Kostér Сити присутствовали Анастасия Стоцкая, Катя Шпица, Анжелика Агурбаш, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Елена Воробей, Азиза, Брендон Стоун, Нина Шацкая, Наталия Власова, Павел Погребняк, Людмила Титова, Ирина Йовович, Наталья Иванова, Татьяна Морозова и другие.