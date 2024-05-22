Бренд Present & Simple представил отпускную капсулу, в которой сочетаются лаконичные силуэты, струящиеся и рельефные ткани, а также атлас и фактурные материалы. Вся одежда изготовлена из натуральных тканей, таких как 100% лен, хлопок и шелк.

Коллекция подходит как для пляжного отдыха, так и для прогулок по городу и элегантных вечерних выходов. В летней коллекции преобладают природные оттенки, такие как каштан, нежная роза, горячий песок и белая морская пена.



Так, костюм Ashley из формоустойчивого льна дополнен бахромой, платье Boheme выполнено из 100% твилового шелка с цветочным принтом, а комплекты Aster из комфортного льна представлены в нескольких цветовых вариантах. Все модели, необходимые в сезон путешествий и отпусков, собраны в новом разделе сайта — «В отпуск».

Present & Simple — российский бренд одежды, созданный в 2016 году сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Больше года девушки сами отвечали за все процессы: от создания моделей до продвижения и общения с клиентами. Сегодня все трое по-прежнему вовлечены в работу над продуктом, коммуникациями и сервисами компании.

Фото предоставлены компанией.