Компания Limé представила летний выпуск линии Studio, создающей атмосферу расслабленного отдыха на вилле в окружении экзотических растений и цветов. Модели, созданные на фоне живописных мест, выполнены из натуральных материалов, украшены этническими мотивами и ручной вышивкой, напоминающей о предстоящем путешествии.

В коллекцию вошли комплекты белья, корсетные топы с разрезами, юбки-макси, блузы с объемными рукавами и завязками, свободные джинсы и платья. Ключевая модель - женственное воздушное платье-макси с открытыми плечами и ажурной вышивкой. Все изделия выполнены в натуральных оттенках: темно-бежевый, песочный, молочный и пудровый. Льняные комплекты и туники украшены принтами кораллового цвета.

Для мужчин предлагаются базовые изделия из невесомых материалов и облегченная версия костюма с натуральными шортами. Хлопковые рубашки и поло для особых случаев и кардиганы с V-образным вырезом подойдут для прохладных летних вечеров. Жилеты и рубашки с объемными накладными карманами напоминают персонажей из фильма «Индиана Джонс».

Неизменная классика на лето - джинсовая ткань светлых оттенков в силуэте оверсайз. Все комплекты можно сочетать с сандалиями из натуральной кожи. Основные цвета коллекции - приглушенные оттенки белого, серого, песочного и голубого. Яркие акценты - рубашки-поло и футболки с контрастными полосатыми принтами.

Limé – бренд модной одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Оперативно интерпретируя подиумные тренды, компания поощряет креативный подход к составлению гардероба. Каждый потребитель выбирает среди многообразия ассортимента то, что лучше всего отражает его индивидуальность. В Limé можно найти ультрамодные модели и универсальную базу, а завершить образ — подходящей обувью и аксессуарами.

Фото предоставлены компанией.