Аналитики сети «585*ЗОЛОТОЙ» составили рейтинг российских курортных городов, в которых летом 2022 года продажи ювелирных украшений выросли в 2 раза и выше.

Летняя сезонность (соотношение объемов продаж летом относительно зимы) в этом году была особенно выражена в Крыму, Краснодарском крае, республиках Кавказа, на курортах Каспийского моря и на Алтае.

Характерно, что продажи здесь летом 2022 года значительно выросли как относительно зимних месяцев, так и в сравнении с летом 2021 года. Такой скачок спроса косвенно говорит об увеличившемся туристическом потоке.

Самыми популярными инкрустациями (после кубического циркония) стали топаз и жемчуг. Но в целом спрос на изделия с драгоценными вставками в летние месяцы снижается. Им на смену приходят украшения без камней (+30%), которые можно носить в зоне декольте и на открытых участках тела: цепочки, подвески, браслеты на руку и ногу, пирсинг.

Сочи и Адлер, традиционные лидеры рейтинга сезонных продаж в Краснодарском крае, в этом году не показали высокого прироста. Они уступили места менее звездным и менее дорогим курортам. Первое место в этом регионе летом-2022 занял Геленджик (+157% в июле относительно января 2022), второе – Анапа (+135%), третье – Туапсе (+101%).

Курорты Крыма, несмотря на закрытые аэропорты, в 2022 году сохраняют популярность среди туристов. Продажи здесь в июне — августе 2022 года значительно выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: Симферополь (+178%).

Сразу несколько городов Дагестана вошли в топ-15 по приросту сезонных продаж: Дагестанские огни (+166%) и Дербент (+115%).

Сезонные скачки спроса наблюдались также в Чеченской Республике (+104% в Грозном), на Алтае (+98% в Горно-Алтайске) и отдельных городах Ростовской области (до +120%), что также может говорить об увеличении доли отдыхающих.