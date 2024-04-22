Итальянский бренд Geox выпустил вторую капсульную коллекцию женской обуви, верхней одежды и аксессуаров в сотрудничестве с актрисой театра и кино Юлией Высоцкой.

С 2023 года Юлия является локальным послом бренда и принимает непосредственное участие в разработке каждого продукта летней капсулы Geox & Julia Vysotskaya. Участие актрисы чувствуется на каждом этапе - от разработки эскизов до процесса сшивания.

Новую совместную коллекцию Geox и Юлии Высоцкой отличает небанальная, но в то же время практичная цветовая палитра: глубокие изумрудные и пралиновые оттенки, подчеркнутые кипельно-белым цветом.

В коллекции представлена обувь лаконичные лоферы, выполненные из замши, с кисточками (tassel loafers), квадратными носками, объёмными швами c фактурным кантом, миниатюрным каблуком; Geox Giselda – туфли с тонкими ремешками, фигурными каблуками-рюмочками, удобной колодкой и особой системой поддержки стопы; Geox Texica – казаки с верхом из замши оттенка пралине, графичной подошвой, блочным каблуком с древесной текстурой; Geox Dalyla – кеды на утолщённой подошве, вдохновлённые теннисной эстетикой. представлены две модели – из мягкой натуральной кожи и нубука, объединённые вышитым узором в виде узнаваемого узла; Geox Adacter – белоснежные кроссовки массивного силуэта со структурной подошвой и контрастными деталями: шнуровкой, акцентными задниками, патчами с тиснёным логотипом бренда на язычках. Geox Naileen - это вариация на тему римских сандалий, выполненная из эластичной кожи цвета пралине и украшенная фирменным узлом коллаборации.

В коллекцию вошли тренч Geox Lampedusa средней длины с баской, широкими рукавами на замках, английским воротником, погонами и ремнем, а также сумка-пламя Geox Giselda из зернистой кожи насыщенного изумрудного оттенка, с длинным плечевым ремнём, акцентной фурнитурой и узлом на клапане, и биколорный макси-шопер Geox Dalyla со съёмным плечевым ремнём из плотного текстиля и косметичкой в комплекте.

«Думаю, все женщины, без исключения, любят сумки. Если женщина говорит, что они ей безразличны, она, мне кажется, немного лукавит», – считает Юлия Высоцкая.

Фотографии предоставлены компанией.