Новый лукбук Befree был снят в Сеуле и вдохновлен корейской уличной модой, которая сочетает в себе романтику и практичность. Mermaid core дополнен вещами в стиле outdoor и сафари, а мужской образ отсылает к стилю Джейкоба Элорди, сообщает компания.

В женской коллекции представлены модели в стиле mermaid core: платья и юбки с воланами из переливающихся тканей черного и цвета ночного моря, одежда в стиле сафари с гиперобъёмными нашивками на карманах, множество кулисок и пуховиков, а также модели из нейлоновой ткани.

«Вещи mermaid core можно носить соло для создания романтичного городского образа. А можно в духе Befree сочетать их с dirty-денимом и рваным трикотажем», – рассказала Ольга Исаева, введущий концептуальный дизайнер женской одежды.

В мужскую коллекцию вошли футболки, толстовки и джинсы с принтами граффити и пятнами краски. Основные модели джинсов - гиперширокие, прямые, с контрастными вставками и обтрепанными боками. В основе коллекции - городской гранж и оттенки серого.

«Этой весной мы много экспериментировали. Например, сделали сет из джинсов и куртки с серебряным накатом. Такая ткань используется в Befree Man впервые. Мы выбирали оптимальный вариант из нескольких образцов, чтобы блеск получился «мужским» – приглушённым и гранжевым», – поделилась Юля Серебрякова, дизайнер мужской одежды.

Befree - российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сегодня Befree широко распространен по всей России и имеет интернет-магазин. Ценности, которые пропагандирует компания, - доступность и инклюзивность.

Фотографии предоставлены компанией.