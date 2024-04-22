17 апреля состоялось Preparty Всероссийского форума индустрии дизайна – арт-коктейль «Дизайн будущего».

Мероприятие состоялось в инновационном мультимедийном центре Росконгресса под управлением Визуальной платформы (Visual Platform), сам форум пройдет 18-19 апреля в Москве в отеле The Carlton Moscow.

Одним из главных участников Preparty стало Cyber Fashion Technology – проект является частью экосистемы киборгов «Киберли», резидента «Сколково».

Директор Модельного агентства киборгов Cyber Fashion Technology Аринина Ольга провела презентацию технологических возможностей ассистивных технологий. В презентации рассказали об экосистеме киборгов Cyberly.one, высокотехнологичном электронном коленном модуле «Кинез» (Kinez), кибер-руке компании «Фадвис» и VR-платформе поведенческой терапии «Cyberly». «Основой проекта является смена парадигмы восприятия, мы представляем не людей с особыми потребностями, мы представляем пилотов испытателей новых технологий, – делится Ольга Аринина, – они используют кибер-руки и кибер-ноги, их функционал почти восстановлен новыми технологиями».

Кибер-модели агентства продемонстрировали премиальный бренд дизайнерской одежды из яблочной кожи Boyari на модном показе.

Свои работы также представили Национальный институт дизайна, Институт бизнеса и дизайна B&D, РГУ им. А.Н. Косыгина. В рамках своего показа Институт бизнеса и дизайна B&D показал возможности диджитал-моды на примерах 3D-моделирования авторских коллекций одежды.

«Креативные индустрии – динамичный сектор экономики, движущей силой которого должна стать прежде всего молодежь. Это поднимает важнейший вопрос подготовки и поддержки на ранних этапах кадров. Креативные индустрии – один из лучших примеров, который позволяет молодым людям видеть перспективы в работе по профессии, ценить важность получаемого образования и навыков», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

«Модные показы давно перестали быть просто платформой для демонстрации одежды, превратившись в театрализованное действо, настоящий перформанс. С каждым годом дизайнеры стремятся все больше и больше удивить свою публику, используя невероятные декорации, музыку, а также проводя шоу в неожиданных местах», – прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.