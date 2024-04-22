15-ая торжественная церемония награждения Brand Awards 2024 в ресторане “Подмоскоvные Vечера”.

Ежегодно Brand Awards выбирает трендсеттеров в абсолютно разных сферах: путешествия и премиальный отдых, спорт и развлечения, красота и мода, здоровье и велнес, благотворительность и меценатство. Кроме того, номинантами на премию стали самые достойные представители из сферы ресторанного бизнеса и девелопмента.

В этом году организаторы премии выбирали победителей среди 154 номинантов и 37 категорий. Награждение победителей как и всегда, сопровождалось насыщенной программой, выступлениями любимых артистов и подарками от партнеров премии - бренда селективной интерьерной парфюмерии Tonka perfumes, бренда косметики Felinger, сети парфюмерных магазинов Рив Гош, нейрокосметики NanoAsia, fashion-пространства Instyle zone.

Праздничную атмосферу для гостей создавали удивительное шоу женских голосов Сопрано Турецкого, Юлия Савичева, Александр Шоуа, Сурен Платонов, Саша Орлов, Ольга Шультайс, Маша Зайцева, Диана Гурцкая, Алина Секержицкая, Бакс (Руслан Тагиев), Дигер, Наталия Власова. Катя Лель исполнила свой уже всемирно известный трек “Мой мармеладный”, чем произвела абсолютный фурор вечера и получила награду в номинации “Мировой музыкальный тренд”.

Неизменные ведущие церемонии – Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова и Костя Bravo. На протяжении всего вечера они вручали награды успешным персонам страны.

В этом году лучшим загородным рестораном названы “Подмоскоvные Vечера”, а проект “Балаган” был признан лучшим гастрономическим театром. Radisson Завидово стал лучшим загородным отелем для семейного отдыха.

Диана Гурцкая и Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая (За вклад в развитие музыкального искусства и социальной интеграции), Марк Григорьевич Розовский (За вклад в театральное искусство), Русская Медиагруппа Музыкальная премия «Звезды Хайпа» (Лучшее музыкальное шоу), Аника Керимова, Мартин Киркоров и Максим Ситник (Коллаборация года), Олеся Судзиловская #SudziBeauty (Лучшая Beauty рубрика в социальных сетях), бренд Анны Макаровой "Идеальный баланс" и "Идеальный перекус" (Лучший молочный продукт), Руки вверх бар (Лучшие танцевальные бары), Varvarka III (Лучший сигарный клуб года), Ольга Шультайс (Музыка со смыслом), Алина Секержицкая (Нео Шансон), Indoor TV (Самый эффективный канал коммуникации), Fashion TV (Лучший телеканал о моде)

Вечер завершился праздничным тортом, который специально для церемонии изготовил шеф Рамазан Хаметов.

Официальными информационными партнерами церемонии выступили The Voice Mag, OK Magazine, Lis Channel, Dessert Report, Babyer, Жара Media, Indoor TV и Fashion TV.