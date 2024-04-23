Как сообщает Tass.ru, Агентство творческих индустрий и компания Okko запускают в столице проект «Киношоурум», который позволит дизайнерам одежды принять участие в создании образов героев российских фильмов и сериалов.

«Проект «Киношоурум» направлен на поддержку российских брендов, а также создание единой онлайн-площадки для объединения двух ключевых креативных индустрий - моды и кино. Бренды получат возможность выйти на широкую аудиторию благодаря появлению своей продукции в фильмах и сериалах, а кинопроизводители - уникальные коллекции, созданные специально под их киноленту. В первом потоке конкурса примут участие четыре сериала от онлайн-кинотеатра Okko. В течение года на платформе появятся и другие кинопроекты от разных киностудий», - рассказала гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Чтобы принять участие в проекте, предприниматели должны заполнить заявку на сайте платформы, рассказать о своем бренде, ассортименте и местах продаж, а также приложить эскизы образов героев фильма. Экспертное жюри оценит работы участников по таким критериям, как соответствие концепции сериала, стилю и времени, в котором происходит его действие, художественные элементы и коммерческий потенциал будущего продукта.

В состав жюри входят эксперты в области моды и кино, стилисты, художники по костюмам, историки моды и кинопродюсеры.

Коллекции победителей будут использованы для съемок и появятся в столичных шоу-румах и торговых центрах после премьеры.

Результаты первого отбора будут объявлены в сентябре, после чего творческая команда сериала начнет съемки с дизайнерами.

Фото: "Киношоурум", Okko