Джамбаттиста Валли представил свадебную коллекцию своего одноименного бренда. Итальянский дизайнер постарался уйти от традиционных представлений о подвенечных платьях, разработав эксклюзивные наряды для будущих невест.

При этом новая капсула Giambattista Valli получилась невероятно эффектной и пышной. Она называется Love и объединяет все известные коды бренда: жемчуг, тюль, слои кружев, атласные банты, скульптурные и женственные силуэты, отмечает L’Officiel.

Всего в свадебную коллекцию вошли шестнадцати платьев и один брючный костюм, которые легко могут превратиться в идеальные наряды для вечеринки.

«На самом деле они не совсем похожи на свадебные. Скорее на платья для особых случаев. Вы можете представить себе, как вы развлекаетесь, надев их, а это не традиционная для свадебного платья идея. Молодые и жизнерадостные клиентки обращаются ко мне, потому что им нужно что-то вроде платья-заявления. Если сменить цвет, то вы получите просто потрясающее вечернее платье», – приводит Buro 24/7 слова Валли.

Стоимость платьев варьируется от $9 000 до $29 000. В течение осени капсула Giambattista Valli будет показана на транк-шоу в разных городах США, в том числе в Нью-Йорке и Далласе. Затем она появится в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.