Этим летом в Москве стартовали съемки фильма «Воланд» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Картина является вольной экранизацией книги. Главный герой «Воланда» – известный писатель, который оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре писатель знакомится с Маргаритой, она становится его музой и вдохновляет его на новый роман, героем которого становится загадочный иностранец по имени Воланд. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, роль Воланда – немецкий актер Август Диль, известный по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Стало известно, что эксклюзивным партнером российского фильма стал ювелирно-часовой Дом ювелирно-часовой Cartier. Это сотрудничество ознаменовало продолжение долгосрочных обязательств бренда по сохранению культурного наследия и поддержке современного искусства и кинематографа. Поскольку сюжет картины разворачивается в 30-х годах XX века, украшения Маргариты выполнены в стиле ар-деко, а гардероб героини разрабатывала художница по костюмам Галя Солодовникова, которая учитывала все модные веяния того времени.

Как отмечает Vogue, в кадре Юлия Снигирь, чья героиня старается одеваться по последней моде вопреки строгим запретам, появляется в нескольких украшениях высокого ювелирного искусства. Она носит серьги 1895 из платины с бриллиантами и мозамбикскими рубинами весом почти в шесть карат, другие, тоже платиновые, – с бриллиантами и двумя замбийскими изумрудами общим весом 20,62 карата и колье Ypsilon из белого золота с бриллиантами и рубинами весом 4,34 карата.

Обручальным кольцом Маргариты был выбран важный для Дома символ – кольцо Trinity из белого, желтого и розового золота. Оно было создано в 1924 году и сразу стало знаковым украшением и эмблемой Cartier. В XX веке кольцо Trinity носили многие важные герои времени, в том числе Грейс Келли и Жан Кокто.

Ювелирные шедевры Cartier покорили не только Маргариту. Таинственный Воланд носит часы Cartier Santos Dumont, созданные в 1904 году по заказу бразильского авиатора и самого стильного изобретателя и новатора Парижа Альберто Сантос-Дюмона, пишет Elle.