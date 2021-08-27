С появлением нового креативного директора Джованны Баттальи-Энгельберт, Swarovski начал активно омолаживать свой имидж. В коллекциях бренда неожиданно появились дерзкие цветные кристаллы, похожие на леденцы, вдохновением для рекламы стала культура поколения Z, а амбассадорами Дома – молодые люди, представляющие свое поколение.

В частности, на эту роль пригласили 24-летнюю дочь Мадонны – Лурдес Леон. Модель и активистка снялась в новой рекламной кампании Swarovski, продемонстрировав перед объективом фотографа Микаэля Янссона драгоценные ожерелья на талии, чокеры и кольца из линейки Dulcis.

Украшения Dulcis отличают объемная оправа для кристаллов, напоминающая игрушку, а также использование контрастных цветов – зеленого и розового, желтого и синего, отмечает Buro 24/7. При работе над ними Джованна Батталья-Энгельберт вдохновлялась поп-артом.

Как рассказали представители бренда, полная коллекция появится на сайте Swarovski уже в ближайшее время.

Напомним, Лурдес Мария Чикконе Леон родилась 4 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Она была первым ребенком Мадонны Чикконе – королевы поп-сцены, которой на тот момент исполнилось 38 лет. Отцом Лолы стал тренер по фитнесу и начинающий актер кубинского происхождения Карлос Леон. Мадонна начала встречаться с ним в 1994 году. Уже через год после рождения дочери пара прекратила отношения, однако Карлос до сих пор принимает активное участие в жизни Лолы.