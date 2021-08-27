Каждый год российская ювелирная марка Avgvst празднует свой именинный месяц. Кампания этого лета развернулась вокруг стихотворения Марины Цветаевой «Август — астры…», посвященного последнему месяцу лета. Поэтесса написала его в 1917 году.
Август
Август — астры,
Август — звезды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звёздных —
Август! — Месяц
Ливней звёздных!
В капсулу вошли серебряные колье, серьги и тринкеты (подвески, которые можно надевать на цепь или на серьги-кольца) с гроздьями рябины, пятиконечными звездами, объемными сердцами и цветками астры – таким образом, можно буквально нанизать понравившиеся строки из стихотворения на цепь или серьгу.
Стоимость украшений варьируется от 2 800 до 10 500 рублей Коллекция доступна во всех офлайн-магазинах и на сайте бренда.