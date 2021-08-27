Каждый год российская ювелирная марка Avgvst празднует свой именинный месяц. Кампания этого лета развернулась вокруг стихотворения Марины Цветаевой «Август — астры…», посвященного последнему месяцу лета. Поэтесса написала его в 1917 году.

Август

Август — астры,

Август — звезды,

Август — грозди

Винограда и рябины

Ржавой — август!

Полновесным, благосклонным

Яблоком своим имперским,

Как дитя, играешь, август.

Как ладонью, гладишь сердце

Именем своим имперским:

Август! — Сердце!

Месяц поздних поцелуев,

Поздних роз и молний поздних!

Ливней звёздных —

Август! — Месяц

Ливней звёздных!

В капсулу вошли серебряные колье, серьги и тринкеты (подвески, которые можно надевать на цепь или на серьги-кольца) с гроздьями рябины, пятиконечными звездами, объемными сердцами и цветками астры – таким образом, можно буквально нанизать понравившиеся строки из стихотворения на цепь или серьгу.

Стоимость украшений варьируется от 2 800 до 10 500 рублей Коллекция доступна во всех офлайн-магазинах и на сайте бренда.