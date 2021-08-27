Волшебство отблеска драгоценных камней на шее в любую представительницу слабого пола вселяет уверенность в своей неотразимости. Модные тренды в украшениях все время меняются, что-то устаревает, пока дизайнеры изобретают новые решения. Как правильно выбрать ювелирное украшение на шею и не ошибиться, какие виды бывают и с чем его сочетать рассказывает основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах, Ольга Суворова.

«Женщина хочет всегда выглядеть максимально эффектно, а со вкусом подобранное ювелирное украшение позволит правильно расставить акценты и подчеркнуть достоинства», - комментирует Ольга Суворова.

Ожерелье - вид украшения, который носят вокруг шеи. В наше время ожерелье преимущественно женское украшение, хотя по историческим источникам известно, что раньше их носили и мужчины.

Виды ожерелий

Бархотка или чокер

Представляет собой ленту ткани или кружева, к которой крепятся ювелирные украшения в виде подвесок. В этом сезоне такие украшения в тренде. Причем ткань и кружева заменили массивные цепи.

Коллар

Изначально было мужским украшением и имело вид массивной золотой цепи с подвесками. В настоящее время это украшение, длиной 30 - 35 сантиметров, которое состоит из нескольких цепочек и максимально близко располагается к воротнику.

Бусы

Ожерелье в виде нитки с нанизанными на нее бусинами. Бусины могут быть как из драгоценных, так и из полудрагоценных камней. Изготавливаются минимальной длины и плотно охватывать шею, либо их возможно несколько раз обернуть вокруг шеи.

Например, колье с 48 жемчужиной из красного золота от ювелирного маркетплейса Небо в алмазах, позволит выглядеть всегда элегантно и незабываемо.

Принцесса

Самый распространенный вид ожерелья. Представляет собой украшение длиной 43 - 48 сантиметров и заканчивается чуть ниже ключицы.

Опера

Вид вечернего ожерелья, длина которого 70 - 85 см. Украшение заканчивается чуть ниже груди, такой вид ювелирного изделия позволяет зрительно удлинить лицо круглой формы. С этим украшением хорошо сочетаются не только вечерние наряды, но и деловые блузки.

Полезные советы по выбору украшений

Выбирая ожерелье в подарок, обратите внимание на модели, где можно отрегулировать длину изделия.

Оптимальная длина для детских бус 35 - 40 см, для мужской цепочки 45 - 60.

Для молодых девушек хороши будут короткие бусы под горло, например, нитка некрупного жемчуга, что подчеркнет естественную красоту молодости.

Женщинам бальзаковского возраста лучше выбрать длинные украшения с крупными камнями, они зрительно удлиняют лицо и отвлекают внимание от неидеальной зоны декольте и шеи.

Ожерелья с жемчугом хорошо сочетаются и с блузой, и с жакетом. Такое украшение можно носить с водолазкой или свитером.

Выбирая ожерелье, необходимо учитывать цветовую гамму вашего гардероба, чтобы украшение не выбивалось из общего образа. Ювелирный маркетплейс Небо в алмазах предлагает более 60 000 ювелирных изделий на любой, самый изысканный вкус, которые помогут подчеркнуть вашу красоту.