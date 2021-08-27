В тренды на камни в ювелирных украшениях вперед вырывается янтарь, все чаще в своих коллекциях ювелирные дизайнеры используют именно этот камень. В кусочках янтаря скрыта сила Солнца: древние верили, если на теле носить украшения с янтарем, то из организма будет выводиться негативная энергия, очищая астральное и физическое тело. Правда это или вымысел - вечно открытый вопрос, а вот как стильно вписать в свой образ украшения из янтаря расскажет Ольга Суворова, основатель ювелирного маркетплейса Небо в алмазах.

«Крупные украшения из янтаря самых немыслимых форм - тренд сезона 2021 года. Можно смело отправляться на поиски новых украшений, которые подчеркнут новый модный образ. Но стоит учесть, что сейчас не принято носить украшения комплектами, модно сочетать ювелирные изделия из янтаря с ремнем, обувью», - рекомендует Ольга Суворова.

Начнем с того, что это не камень, а окаменелый древесный сок, реликтовая смола, содержащая до 8% янтарной кислоты. Особенно загадочно смотрится янтарь с застывшими в нем древними насекомыми.

Тренд 2021 года

Крупные серьги с янтарем помогут создать в этом сезоне модный образ. Медовый оттенок янтаря подчеркнет цвет глаз и волос, оттенит кожу, наполнит ее солнечным светом.

Крупные серьги подойдут высоким девушкам, «дюймовочки» же хорошо обратить внимание на продолговатые модели.

Серьги геометрической формы с натуральным янтарем из серебра с позолотой от ювелирного маркетплейса Небо в алмазах хорошо будут смотреться на смелых девушках, не боящихся заявить миру о себе.

Для классического образа подойдет гарнитур, состоящий из массивного кольца и овальных серег, выполненных из натурального янтаря, в обрамлении серебра с позолотой.

Для загадочных особ ювелирный маркетплейс Небо в алмазах предлагает нечто необычное - перстень из черного серебра в виде двух кобр, которые держат на голове крупный янтарь. Такое ювелирное украшение не останется без внимания на светском рауте.

Обладательницы умопомрачительного декольте могут подчеркнуть его фантазийным кулоном с янтарем. Например, подвеской из красного золота.

В тренде также природная тематика. Серьги, кулоны и кольца в виде сов, бабочек, цветов и животных преобразят ваш лук, добавив в него незабываемую изюминку.

Немного истории

Уже во времена Нейрона в Древнем Риме янтарь был очень популярен. Из него изготавливали украшения, различные предметы роскоши. Император отправлял торговцев на Север за балтийским янтарем. Сам же Нейрон предпочитал черный янтарь. Белый и восковой янтарь использовался исключительно для курения фимиама. Особую ценность имел только прозрачный красноватый янтарь.

Лечебные качества

О лечебных свойствах янтаря писал в своих трудах Авиценна, более полусотни рецептов с использованием янтаря описываются в трудах древних медиков.

Исследования доказали, что в янтаре содержится более 40 соединений. Из него получают D3 - янтарную кислоту, которая является биологическим стимулятором, оказывает противомикробное действие. До сих пор в Польше янтарная настойка считается действенным средством при простудах, заболеваниях горла и дыхательных путей. Ношение украшений из необработанного янтаря в непосредственной близости от щитовидной железы предохранит от зоба.

Выбирая украшения, не стоит опираться только на модные тенденции, не лишним будет посмотреться в зеркало, оценить свои сильные стороны. Хорошо подчеркнуть достоинства ярким, эксклюзивным ювелирным украшением, а вот, например, к коротким пальцам лучше не привлекать внимание крупным кольцом. И на неидеальную шею желательно выбрать длинную тонкую цепочку с некрупным кулоном, что придает шее изящества.

Не стоит бояться экспериментировать, творить свой образ, а ювелирный маркетплейс Небо в алмазах с радостью поможет в этом.