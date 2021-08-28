Этой весной промокоманда System 108 объявила о том, что столичный клуб «Радуга» покидает особняк на Малой Ордынке и переезжает в яхт-клубе по адресу Берсеневская набережная, 1.

Теперь один из самых ярких и популярных диско-клубов Москвы представил для столичных модников коллекцию одежды, над созданием которой команда «Радуги» работала вместе с универсамом «Цветной».

В капсулу вошло шесть предметов одежды: это четыре объемные хлопковые футболки в розовом и сером цвете с двумя вариантами принтов, а также розовая рубашка из вельвета и черная нейлоновая рубашка с патчами с фотографиями вечеринок «Радуги», отмечает STSLY. На всех моделях можно заметить совмещенный логотип «Радуги» и «Цветного». На футболках его разместили над принтами, а на рубашках — на спине.

В поддержку запуска коллекции 26 августа в «Цветном» состоялась презентация, на которой прозвучала танцевальная электроника от Кирилла Шаповалова и лайв-акт от Linja & Baby Angel.

До 1 сентября коллаборацию можно найти на первом этаже «Цветного». Стоимость футболки составляет 2 500 рублей, рубашки из вельвета – 4 700 рублей, нейлоновой рубашки – 5 900 рублей, пишет Buro 24/7.