Нью-йоркский бренд Coach представил новую интерпретацию культовой сумки модели Rogue и рекламную кампанию, посвященную этому запуску. Лицами проекта стали амбассадор марки Дженнифер Лопес, супермодель Кейт Мосс, а также модели Kōki и Сяо Вэнь Цзюй, певица Келси Лу и актер Ма Чжэ. Автором снимков выступил легендарный немецкий фотограф Юрген Теллер, а стилистом – Оливер Риццо.

Примечательно, что съемки кампейна проходили по всему миру. Звезды были запечатлены в парке Гриффит в Лос-Анджелесе, на набережной Бунд в Шанхае и на Лондонском мосту, отмечает L’Officiel. Это было сделано, чтобы подчеркнуть уникальность Rogue.

Обновленная модель сделана из экологических материалов – фирменный жаккардовый принт сумки изготовлен из смеси органического хлопка и переработанного полиэстера. Дизайн сумки дополнили нашивками в виде милых животных.

Как пишет Vogue UA, впервые Rogue была представлена на показе бренда в 2016 году. Источником вдохновения для ее создания выступили любовь к свободе и мечтательность людей.

«Rogue, пожалуй, моя любимая сумка из всех созданных мною в Coach. В ней сочетается история, уникальность, элегантность и подлинный американский стиль, которые идеально воплощают мое видение модного дома. Осенняя коллекция отражает идею создания вечно актуальных вещей, поэтому мы решили представить Rogue в новой интерпретации, созданной совместно с Юргеном Теллером», – приводит издание слова креативного директора бренда Стюарта Веверса.

Coach также отметит возвращение сумки Rogue новым digital-экспериментом, концепция которого состоит в том, что клиенты смогут создавать и делиться своими собственными дизайнами сумки Rogue.