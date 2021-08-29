H&M объявил результаты конкурса по поиску амбассадоров детской осенне-зимней коллекции в России. Финалистами онлайн-кастинга в программе лояльности H&M стали трое участников: Агния из Мурманска (6 лет), Елисей из Воткинска (4 года) и Янжима из Улан-Удэ (6 лет). На съемке кампейна по приглашению H&M к ним присоединился Эван (6 лет), сын российских тревел-блогеров Илии и Виктории Воскресенских из Санкт-Петербурга.

В коллекцию функциональной одежды вошли куртки, брюки, комбинезоны и аксессуары, которые сделают прогулки комфортными даже в самую ненастную погоду. Все вещи выполнены из инновационных водостойких и ветрозащитных материалов с экологичным бионическим покрытием Bionic-Finish Eco, гарантирующим герметичность изделий, отмечают в компании. Кроме того, одежда дополнена светоотражающими элементами, которые обеспечат безопасность.

Агния, Елисей, Янжима и Эван будут тестировать коллекцию в реальных условиях и делиться впечатлениями в своих социальных сетях и аккаунтах родителей, отмечая #HMKidsвлюбуюпогоду. Коллекция поступит в продажу во все розничные магазины и онлайн в сентябре.