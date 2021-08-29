Кендалл Дженнер снялась в новом кампейне Jacquemus. Модель примерила на себя капсульную коллекцию La montagne («Гора»). Все вещи из линейки повторяют экипировку для восхождений.

В процессе ее создания Симон Порт Жакмюс вдохновлялся горными пейзажами Франции. Впрочем, в июле этого года показ коллекции прошел на фоне живой природы, а в киностудии на севере Парижа – со схематическими декорациями.

В кампейне Дженнер появилась с минимальным количеством макияжа и ретуши. Модель позировала в самых разных позах: висела в сетке, лежала в гамаке и забиралась на канат. Так, на одном из снимков, которые сделал фотограф Дрю Викерс, известная модель позирует полностью обнаженной, прикрываясь прямоугольной сумкой Jacquemus цвета фуксии – на ней надеты гольфы и босоножки в тон сумке.

Кроме того, для съемки Кендалл примерила пушистые кардиганы с золотистой застежкой, прямые брюки с разрезами, юбки с заниженной талией, укороченные рубашки и вязаные топы. Все аутфиты получились невероятно сексуальными и эффектными.