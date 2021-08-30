В рамках ежегодной акции «Освободите свой гардероб с пользой» российский бренд классической мужской одежды Henderson вновь привлек к сотрудничеству PickPoint – одного из крупнейших логистических операторов в стране. Сеть из 5 500 постаматов PickPoint позволяет значительно расширить географию экоинициативы бренда.

До 1 октября клиенты Henderson смогут сдать одежду, которую больше не носят. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно собрать чистую одежду, упаковать ее в пакет или коробку и оставить в одном из 5 500 постаматов PickPoint, либо в контейнерах, установленных в 22 салонах Henderson в 14 городах России.

Собранные вещи будут переданы постоянному партнеру акции – благотворительному фонду «Второе дыхание». За два года акции Henderson отправил фонду 11 тонн одежды.

«Для нас сотрудничество с Henderson актуально тем, что впервые мы получили выход на мужскую аудиторию – спрос на одежду, которой могут поделиться мужчины, крайне высок. Точно так же, как и на школьную форму, одежду для мальчиков и плюс-сайз вещи», – прокомментировали в фонде «Второе дыхание».

В Henderson отметили приверженность бренда идеям осознанного потребления. «Мы считаем важным не только говорить о необходимости ответственного избавления от неактуальной одежды, но и давать конкретные решения для реализации этого принципа своим клиентам. Данная инициатива – возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде и помочь тем, кто в этом нуждается».

В PickPoint также подчеркнули экологичность акции – доставка через постаматы сокращает объем выбросов CO2 в атмосферу. «Мы в PickPoint поддерживаем проекты Henderson, поскольку наши компании придерживаются одной важной идеи: сохранить наш мир для будущих поколений. Осознанное потребление и политика устойчивого развития компаний напрямую влияют на сохранение планеты, и мы надеемся, что совсем скоро такое отношение к окружающей среде станет нормой для всех», – резюмируют в компании.