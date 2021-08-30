Доменико Дольче и Стефано Габбана умеют устраивать незабываемые шоу, о которых потом говорят все. На минувших выходных итальянские дизайнеры снова превзошли сами себя – новую коллекцию Alta Moda они показали в Венеции, пишет Vogue UA. Модели дефилировали по площади Сан-Марко на фоне завораживающего заката, а фоном для показа стали произведения классической итальянской музыки.

После того, как все друзья и музы бренда заняли свои места, близлежащие каналы стали заполняться лодками – именно таким образом модели добирались до подиума. По словам Дольче и Габбана, эта кутюрная коллекция задумывалась современной и понятной молодой аудитории, поэтому представлять ее дизайнеры позвали дочерей Моники Беллуччи, Кристиана Бейла и Хайди Клум, а также близняшек рэпера Пи Дидди, отмечает Elle.

Сама коллекция стала настоящей одой красоте Венеции и ее традициям. Практически в каждом образе считывались отсылки к венецианской культуре и ремеслам: узоры, напоминающие о знаменитом муранском стекле, декор, вдохновленный венецианским карнавалом, и сложнейшие градиенты. Но несмотря на обилие парчи, золота, жаккарда, принтов, ярких масок и перьев, Alta Moda стала более живой и дерзкой – полупрозрачные платья, выполненные из стеклянных бусин, объемные топы в сочетании с расшитыми пайетками юбками, объемные жакеты и связанные вручную накидки из золотых кос хоть и отсылали к традиционным кодам Dolce&Gabbana, выглядели свежо и очень красиво.

Наблюдали за всем этим великолепием более 400 гостей, среди которых оказались Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон, Хелен Миррен, Кейт Босуорт, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер, Китти Спенсер, Сиара и многие другие.