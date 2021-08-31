Российский дизайнер Светлана Родина представила лукбук осенне-зимней коллекции своего бренда Loom by Rodina. Как отмечает Harper’s Bazaar, главным источником вдохновения для нее послужили строчки из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «На твоей планете люди выращивают в одном саду пять тысяч роз... и не находят того, что ищут... А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе...».

Этой «единственной розе» и посвящена коллекция – за заветный цветок отвечают активный принт на жаккардовых жакетах, деликатная вышивка на груди платьев и рубашек, и даже выделка модных фланелевых олимпиек. Также в линейку вошли фланелевые топы и юбки, джемперы в разноцветную полоску и трикотажные кардиганы и жилеты, отмечает The Blueprint.

Впервые дизайнер представила уникальные бомберы и шубы из стриженного овечьего эко-меха, собранные по специальной технологии, а также цветные трикотажные вещи, связанные вручную мастерицами из Грузии.

Еще одна отличительная особенность коллекции – это ее социальная направленность: поддержка локального коммьюнити и уязвимых групп населения. В коллекцию вошли варежки, балаклавы и косынки, которые связаны вручную бабушками из российских глубинок, которые сами зарабатывают себе на жизнь. Самой старшей рукодельнице – 91 год, пишет Elle.

Над лукбуком Loom by Rodina работала известный фотограф Катя Туркина, которая вместе со своей сестрой Алисой сняла модель Милану Круз на пленочную камеру. Съемки прошли в живописном дворе литературной дачи, залитой предзакатным солнцем.