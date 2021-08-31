Стриминговый сервис Disney Plus анонсировал съёмку сериала «Kaiser Karl» («Кайзер Карл») основанного на биографии великого дизайнера и креативного директора Chanel и Fendi. Ранее о нем рассказывали только в документальных проектах, отмечает Variety. В основу проекта ляжет одноименная биография Карла Лагерфельда, которую написала журналистка Рафаэль Баке.

По сюжету история начнется летом 1972 года и расскажет о том, как Лагерфельд становился преемником Коко Шанель, а затем и возглавил основанный ею модный Дом. Сериал затронет соперничество дизайнера с сооснователем бренда Yves Saint Laurent Пьером Берже, а также историю его любви с Жаком де Башером. Последний также был любовником самого Ива Сен-Лорана, пишет «Афиша Daily».

«Нас сразу же покорила идея экранизации биографии Баке, которая ознаменует первую коллаборацию Disney и Gaumont во французском оригинальном шоу. Сериал показывает уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции в 70-е годы, воплощенный иконой с множеством метаморфоз, Карлом Лагерфельдом», – приводит The Blueprint слова Полин Довин, вице-президента по программированию и оригинальным постановкам в Walt Disney Company во Франции.

Всего в ленте «Кайзер Карл» будет шесть серий. Съемки пройдут во Франции, а продакшеном займется парижская студия Gaumont, работавшая над картиной «Люпен» с Омаром Си.

Дата выхода и актерский состав проекта пока не известны.