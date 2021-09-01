Lamoda и Puma объединились, чтобы еще раз призвать девушек сплотиться и стать сильнее вместе.

В марте 2021 года спортивный бренд уже проводил глобальную кампанию «Вместе с ней». В новом сезоне проект раскрывает тему конкуренции среди женщин и их взаимоотношении в женских коллективах и сообществах. Часть кампании про сестринство и то, как важно для женщин помогать друг другу, пройдет на платформе Lamoda, которая поддерживает на рынке женское лидерство, пишет New Retail.

Партнеры уверены, что женщины сильнее, когда они вместе – когда вдохновляют и поддерживают друг друга. В честь новой волны проекта Puma совместно с Lamoda и Анной Канюк запускают online-марафон «Вместе с ней легче». Все сейчас заинтересованы в поиске и достижении гармонии – в отношениях, семье, уходе за собой, спортивной нагрузке, питании. В течение 7 дней организаторы будут делиться с девушками секретами о том, как обрести правильные привычки и найти внутренний баланс как физически, так и ментально, отмечает Cosmopolitan.

Марафон «Вместе с ней легче» – это качественные тренировки, рекомендации по питанию, фейсбилдинг и вдохновение, которое ждет всех участниц проекта. Вместе с Lamoda они смогут пройти путь к балансу, сильному телу и правильному уходу за собой. А также настроиться на обновление духа и мыслей к осеннему сезону, обретя новые привычки и компанию единомышленников.

Марафон будет проходить с 30 августа по 5 сентября на сайте Lamoda. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке проекта.