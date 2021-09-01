H&M показали лукбук коллекции Studio осень-зима 2021. Она посвящена современной женщине. По задумке креативной команды бренда, она станет воплощением гардероба королевы нового поколения, сильной, дерзкой и сексуальной. Как отмечает InStyle, муза сезона – современная девушка, которая знает, чего хочет, не боится вызовов времени и готова заявлять о себе.

В коллекцию вошли платья и юбки в виде фонариков, боди из денима, объемные утепленные куртки, расклешенные брюки и джинсы с вырезами на коленях. Кроме того, в линейке – полупрозрачные топы, украшенные стразами, облегающие комбинезоны, платья из трикотажа, а также леггинсы, расшитые пайетками, пиджаки и джемперы, пишет The Blueprint.

Вещи украшены выполненном в стиле граффити принтом Queendom («царство, где правит королева»), что еще больше отражает бунтарский дух коллекции. В линию также вошла обувь, массивная бижутерия и нижнее белье со множеством бретелей и металлическими вставками.

В качестве главных цветов были выбраны насыщенный синий, ярко-оранжевый и темно-фиолетовый в сочетании с черным, кремовым и хаки.

Все вещи созданы из экологичных материалов: переработанного полиэстера, органического хлопка и переработанного полиамида. В производстве обуви использован материал Vegea – растительная альтернатива натуральной коже, в основу которой входит виноградная кожура, остающаяся в процессе виноделия, пишет The Village.

Коллекция поступит в продажу уже 9 сентября на официальном сайте H&M.