Кендалл Дженнер стала первым креативным директором FWRD, одного из крупнейших сайтов электронной коммерции, предлагающего мужскую и женскую одежду класса люкс. Топ-модель будет следить за «внешним видом и атмосферой» сайта, а также курировать линейку брендов, представленных на платформе, и ежемесячно составлять собственные дизайнерские подборки. Кроме того, Дженнер будет отвечать за «маркетинговые идеи, коллаборации и продвижение FWRD», отмечает онлайн-журнал МЦ.

«Я люблю моду с самого детства, и мне невероятно повезло работать с лучшими представителями этой индустрии. В качестве креативного директора FWRD я рада помогать в отборе начинающих дизайнеров и брендов для сайта», – написала Кендалл Дженнер на своей странице в Instagram.

В первую дизайнерскую подборку модели вошли такие бренды, как Acne Studios, Bottega Veneta, The Row и Balenciaga. Также девушка снялась в живописных окрестностях Лос-Анджелеса для рекламной кампании осенне-зимней коллекции FWRD, над созданием которой Дженнер работала под руководством стилиста Карлоса Назарио.

«Я надеюсь, что в какой-то мере это даст шанс попасть на такую площадку большему количеству молодых творческих профессионалов. Я работаю с огромным количеством людей, которые вдохновляют не только мои парадные выходы, но и мои повседневные образы. Диджитал-пространство является очень важным инструментом для многих современных креативщиков», – цитирует Buro 24/7 слова Кендалл. К своим новым обязанностям модель прист