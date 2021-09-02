Российский бренд WOS показал лукбук коллекции одежды из переработанного пластика, созданной в коллаборации с компанией СИБУР, которая перерабатывает продукты добычи нефти и газа и отправляет их на вторичное производство.

В капсулу вошли футболки, спортивный костюм, плащ-дождевик и кепка. Отбор тканей, соответствующих высоким экологическим стандартам, занял у дизайнера Андрея Артемова около полугода, отмечает Buro 24/7.

Съемки лукбука коллекции прошли в исследовательском центре «СИБУР ПолиЛаб», где разрабатываются рецептуры полимерных изделий с добавлением вторичного сырья. Фотографии сделал Богдан Широков – автор фотографии полимерной гранулы из переработанного пластика, изображенной на футболке из коллекции. Образы стилизовала Светлана Вашеняк.

Как пишет The Blueprint, многоразовая упаковка для вещей выполнена из инновационного материала Vivilen с добавлением переработанного пластика, которую разработали в компании «СИБУР». Ее можно будет использовать повторно, а также сдать на переработку.

Продажи лимитированной капсулы стартуют осенью. Все вырученные от продажи средства будут направлены в благотворительный фонд «Второе дыхание» на развитие программ в области вторичной переработки и устойчивого развития.