Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон запускает собственный косметический бренд LolaVie. Новость об этом появилась в Instagram-аккаунте актрисы. Энистон отметила на фотографиях страницу LolaVie, на которой опубликовано три фотографии с датой запуска бренда 8 сентября.

По данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, в июле 2019 года компания LolaVie подала заявку на регистрацию товарного знака на косметические продукты, среди которых «лосьоны для лица и тела, немедикаментозное мыло для лица и тела, немедикаментозные препараты для ухода за кожей, гели для душа, дезодорант и средства по уходу за волосами», пишет Vogue UA.

Потенциально возможный логотип LolaVie можно увидеть в одном из постов в Instagram. Там размытая фотография некоего флакона, покрытого каплями воды. Дизайн суперминималистичный: белый корпус, черная крышка и такой же черный логотип.

Это будет не первый опыт Энистон в бьюти-бизнесе. Как отмечает MainStyles.ru, она уже занимает должность главного креативного директора бренда Vital Proteins, выпускающего коллагеновые и пептидные добавки. До 2016 года актриса также владела долей бренда Living Proof, входящего в нидерландский конгломерат Unilever и специализирующегося на средствах по уходу за волосами.

В 2010 году Энистон выпустила духи, также под названием LolaVie. Как она объяснила, это слово означает «смеяться над жизнью», но позже парфюм неожиданно сменил название, так как оказалось, что существует бренд с очень похожим именем.

Стоит отметить, что тренд на запуск собственных бьюти-линий стал особенно популярен среди артистов и звезд в последние годы. Свои марки за последний год успели выпустить топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли, певица Селена Гомес и актриса Скарлетт Йоханссон.