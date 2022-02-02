В честь наступающего Дня святого Валентина Gucci представил новый номер журнала «A Love Story Presented by Gucci» («История любви, представленная Gucci»). Его автором стала калифорнийская художница Ариана Пападеметропулос.

В своих произведениях она исследует психологическое воздействие интерьеров и домашних пространств. Изменяя реальности и параллельные миры, она изображает похожие на сон сцены, будто запечатлевая опыт пробуждения. Ее коллажи для Gucci вдохновлены сюрреализмом и поп-музыкой 1960-х, пишет Sostav.ua.

Главную роль на зина сыграла сама Ариана. Она предстала в образе феи, которая искала любовь своих миниатюрных размеров, но влюбилась в гигантского человека. Драма происходит в тот момент, когда он едва ли не наступает на нее. «Любовь побеждает все различия», – говорят Gucci.

Судьба героини реализована с помощью серии коллажей, вдохновленных сюрреализмом и поп-музыкой 1960-х годов. В них художница исследует психологическое воздействие интерьеров и домашних пространств. Изменяя реальность и параллельные миры, она изображает похожие на сон сцены, отмечает Buro 24/7.

Все герои журнала позируют в вещах из праздничной коллекции Gucci Valentine’s Day 2022, разработанной креативным директором Алессандро Микеле. В нее вошли шелковые платки и классические сумки Gucci, украшенные сердцами и признаниями в любви.