Jil Sander представил рекламную кампанию сезона весна-лето 2022, посвященную важным человеческим ценностям – прикосновениям, близости, честности, доверию, любопытству и осторожности.

Как пишет Buro 24/7, над снимками работал фотограф Крис Родс, а в качестве локации креативные директоры Люси и Люк Мейер выбрали городские пространства Парижа.

«Мы путешествуем, импровизируем, находим новые грани в том, что делаем. Мы чрезвычайно рады близости, которая связывает Криса и нас вместе, и тому, как он расширяет границы нашего видения в совместной работе», – приводит Hypebae заявление дизайнеров.

Используя язык современной фотографии и экспериментального кино, история рекламной кампании рассказывает о группе горожан, которые хотят и ждут неожиданных перемен в жизни. Фотографии из новой рекламной кампании бренда планируют сделать частью визуального фотоальбома, который Jil Sander представит в ближайшее время.