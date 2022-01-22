Ienki Ienki представили коллекцию Pre-Fall 2022. В нее вошли легкие куртки и стеганые жилеты жизнерадостных оттенков, пальто в пол на молнии, трикотажные костюмы со штанинами клеш, напоминающие горнолыжные, шапки и плотно прилегающие к голове капоры. Техника вязания из пуховых нейлоновых трубок – инновационная разработка дизайнеров бренда.

«Придумывая концепцию сумки, я взял за основу знакомую с детства авоську. Однако в технологии производства они совершенно разные: наша вязаная сумка изготовлена вручную по разработанной командой Ienki Ienki инновационной технологии с использованием пуховых трубок и связана как настоящий трикотаж», - комментирует основатель бренда Дима Евенко.

Родное для бренда украинское наследие отражено в экспериментах с элементами традиционного костюма, среди которых жилетка Keptar, которая в этот раз украшена минималистичной вышивкой, и юбка на запах Plahta и Mini Plahta.

Также в коллекции есть сумки по мотивам хорошо всем знакомых авосек. При этом дизайнер предпочел необычный способ производства: «Наша вязаная сумка изготовлена вручную по разработанной командой Ienki Ienki инновационной технологии с использованием пуховых трубок и связана как настоящий трикотаж».