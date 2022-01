Последнюю мужскую коллекцию осень-зима 2022/2023 в Париже представил Louis Vuitton. На подиуме, сооруженном в Carreau du Temple, были показаны последние работы дизайнера и креативного директора бренда с 2019 года Вирджила Абло, которого не стало 28 ноября прошлого года. Правда, одежда была сшита уже после смерти Абло по его эскизам (в отличие другого «последнего» показа Абло, которую он готовил лично и не дожил до показа считанные дни), отмечает журнал Hello.

В коллекции уместилось всё, что дизайнер успел дать французскому бренду за три года работы: тейлоринг и мужские юбки, объемные шубы и спортивные костюмы, вещи с мультяшными персонажами и арт-принтами (в этот раз по мотивам работ художника Джорджо де Кирико), десяток вариаций чемоданов с монограммами и яркие кроссовки. Также в коллекции нашлось место цитатам из творчества любимых художников Абло ­– от Караваджо до американского граффитиста Futura 2000.

Показ закрыла группа в образах ангелов – если точнее, streetwear-ангелов: в кожаных куртках поверх белоснежных платьев, белых костюмах с вуалью в кристаллах и с крыльями из воздушных змеев. На поклон же вышла вся команда мужской линии Louis Vuitton, пишет Buro 24/7.

Много внимания отводилось обуви и аксессуарам. Louis Vuitton показали новую модель кроссовок, а также много разнообразных сумок и украшений. На подиум модели выходили с букетами искусственных цветов – они были сшиты из кожи с монограммой бренда.

Дефиле моделей в вещах из новой коллекции сопровождалось перформансами танцоров: они прыгали на батутах, танцевали, исполняли различные трюки и ходили вместе с моделями по подиуму. Модели дефилировали под аккомпанемент оркестра под руководством дирижера Густаво Дудамеля, а во время финального прохода звучала песня See You Again, которую специально для шоу написал Tyler, The Creator. Эта композиция стала гимном в честь Вирджила.