Второй год подряд Mercury объединяются с Фондом «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой, чтобы запустить особую благотворительную акцию. В рамках проекта «Ювелирные сердца Mercury в поддержку Фонда "Обнаженные сердца"», который продлится до 8 марта 2022-го, 50% от стоимости каждого украшения ювелирной компании, главным мотивом дизайна которого стало сердце, перечисляется при покупке напрямую в Фонд.

В линейку вошли серьги, кулоны и кольца из белого золота с драгоценными камнями. Главным элементом их дизайна стало изображение сердца.

В точках продаж бренда установлены терминалы фонда — покупатели могут самостоятельно перевести средства без посредников. Такая форма благотворительности дает возможность каждому почувствовать свой личный вклад в доброе дело.

«Фонд "Обнаженные сердца" давно и плодотворно сотрудничает с компанией Mercury. Для фонда это очень ценно – и прежде всего это возможность оказать детям с особенностями развития поддержку как можно раньше. Мы надеемся, что украшения с сердцами будут напоминать о таком важном вкладе в будущее детей и качество жизни их семей», — отметила Наталья Водянова.

Подобрать украшения можно в магазинах Mercury в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а также на сайте бренда. Акция действует до 8 марта 2022 года.