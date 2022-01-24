23 января в возрасте 73 лет умер культовый модельер Тьерри Мюглер. Об этом стало известно из его официального Instagram-аккаунта @manfredthierrymugler. «‎Мы опустошены и сообщаем о том, что из жизни ушел мистер Манфред Тьерри Мюглер. Покойся с миром»‎.

Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Он приехал в Париж в возрасте 20 лет и создал свою первую коллекцию женской одежды Café de Paris, а через год основал модный Дом Thierry Mugler. В 1992-м у дизайнера также появилась линия ароматов, пишет Buro 24/7.

Будучи одним из главных «архитекторов стиля» конца восьмидесятых, он сочетал в своей работе эстетику БДСМ и высокую моду. Его фирменный силуэт – перевернутый треугольник с огромными плечами и узкой талией. Мюглер любил латекс, кожу и подчёркнутые женские изгибы.

Его музами были Грейс Джонс и Линда Евангелиста. Он дружил с Дэвидом Боуи, одевал его не только на сцене, но и даже на свадьбе с Иман. Как отмечает Vogue, Тьерри создал множество сценических костюмов для Бейонсе, а в 2019 году разработал знаменитое «мокрое платье» Ким Кардашьян для Met Gala, ежегодного мероприятия по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.