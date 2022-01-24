Вслед за мужской Неделей моды в Париже начались показы кутюрных коллекций. Одними из первых свой взгляд на искусство Haute Couture продемонстрировала команда Christian Dior во главе с Марией Грацией Кьюри. Для создания линейки дизайнер привлекла мастеров Chanakya School Of Craft из Мумбаи, которые ранее дважды помогали французскому модному Дому с ручной вышивкой, пишет Elle.

В новом сезоне дизайнер сделала ставку на чистые линии, безупречный крой и однотонные понятные вещи. В центре коллекции – роскошные в своей лаконичности платья, идеально сидящие костюмы-двойки, очень длинные юбки и пальто. В палитре также прослеживается аскетичность: Кьюри задействовала лишь белый, черный, жемчужный и бледное золото.

Традиционные для Дома прозрачные ткани, сложная вышивка и кружево на подиуме тоже появились, но в гораздо меньшем объеме. В этом сезоне они уступили мерцающим подвескам, блесткам и бисеру, которые украсили не только одежду (в частности, ослепительные мини-комбинезоны), но и колготки, отмечает WMJ.

Нашлось место в коллекции Dior Haute Couture и знаковым элементам модного Дома, которые остаются актуальными по сей день: жакету Bar, силуэту New Look и характерным для Dior платьям и костюмам.