После череды онлайн-показов один из любимых брендов знаменитостей – Schiaparelli – наконец вернулся на подиум. И, надо сказать, триумфально. Креативный директор Дома Дэниел Розберри устроил в парижском Petit Palais сюрреалистичное шоу с сумками-планетами, широкополыми шляпами и золотыми багетами, отмечает InStyle.

Модели показали на подиуме фантастические корсеты, головные уборы и украшения, на создание которых команду Дома вдохновили религиозные образы, космос и анатомия человеческого тела. Нимбы чередовались со шляпами, тулья которых была превращена в головной мозг, лаконичные черные платья по фигуре сменялись полупрозрачными нарядами с золотыми брошами-ребрами, а сумки-планеты – аксессуарами в виде человеческих голов.

В весенней коллекции скульптурные силуэты дополняют целые конструкции из металла: корсеты, платья и декоративные элементы покрыты золотом или полностью сделаны из золота. Серьги, украшения на тело и сумки сами по себе сойдут за скульптуры. Одна из них повторяет форму лица модели Мэгги Маурер – главной музы дизайнера, пишет Buro 24/7 UA.

Весенне-летняя коллекция Schiaparelli отражает сам ДНК бренда – сложные футуристичные и анатомические детали, но при этом простые цвета и много золота. Все в лучших традициях Эльзы Скиапарелли.